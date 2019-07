Ex viola: Babacar pronto al cambio di maglia, su di lui punta tutto il Lecce

Curiosità: pare che il Lecce guardi solo a giocatori che hanno avuto una storia con la Fiorentina. Detto nelle ultime ore dell’interesse verso Saponara oltre che Venuti, dopo l’acquisto dell’ex gigliato Lo Faso, adesso il club pugliese punta forte su El Khouma Babacar. L’attaccante senegalese, del resto, è in cerca di una nuova avventura nella massima serie, dopo che con il Sassuolo non è andata proprio benissimo, con tanto di bocciatura di De Zerbi nei suoi confronti. E allora per il centravanti è arrivato il momento di cambiare maglia, ed il Lecce, in cerca di un puntero affidabile, potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi. Lo racconta Alfredo Pedullà a Sportitalia.