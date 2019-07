Saponara in uscita, Lecce (e non solo) in pressing

Ora che la Fiorentina è tornata dagli Stati Uniti, ci si può concentrare al 100% sulle operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Uno dei giocatori più chiacchierati è Riccardo Saponara, che ha disputato una buona ICC ma non è di facile collocazione nel 4-3-3 di Montella (LEGGI QUI) e può essere uno dei “sacrificati” dell’estate viola. Su di lui continua il pressing del Lecce, ma non solo. Lo riferisce Alfredopedulla.it.