Saponara e Benassi, due nodi da sciogliere: non convincono (per motivi diversi) al 100%

La tournée in America della Fiorentina è riuscita ad aumentare i dubbi di Montella su Riccardo Saponara e Marco Benassi, due giocatori che a prima occhiata sono difficilmente collocabili nel nuovo centrocampo viola. Secondo La Nazione il rendimento di Saponara tra Moena e gli Stati Uniti è stato a tratti sorprendente, ma la sua situazione contrattuale impone delle riflessioni. Il contratto scade nel 2021 e in caso di permanenza la Fiorentina dovrà iniziare subito a discutere di un prolungamento. Da parte del calciatore c’è la massima disponibilità a restare, a patto che non venga relegato a comprimario.

Discorso simile per Benassi: le sue caratteristiche di mediano di inserimento non rispondono al tipo di gioco fatto di palleggio che la Fiorentina intende adottare e le offerte sul suo conto non mancano. Le chances di conferma di Benassi sono al momento maggiori in virtù della sua volontà di restare e della stima di Pradè.