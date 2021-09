Ex obiettivi: Pjanic ad un passo dal lasciare il Barcellona. Va in Turchia

Il centrocampista bosniaco sta per approdare al Besiktas

E' proprio un calciomercato pazzo quello del 2021: nemmeno il tempo che un calciatore dica "resto qui", che poche ore dopo cambia squadra. E' il caso di Miralem Pjanic, sondato nelle scorse settimane anche dalla Fiorentina e ritenuto un esubero dal club che lo ha acquistato appena dodici mesi fa, ovvero il Barcellona. L'ex regista della Juventus è pronto a salutare la Catalogna per approdare in Turchia, per giocare nel Besiktas (che gli pagherà il 30% dell'ingaggio): manca solo l'annuncio ufficiale. Lo riporta tuttomercatoweb.com.