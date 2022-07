Ex obiettivi: il Real dice addio a Borja Mayoral. Il centravanti ceduto in Liga

Dopo una carriera legata al Real Madrid, Borja Mayoral dice addio alle merengues e sta per trasferirsi al Getafe, squadra in cui ha militato già negli ultimi sei mesi della stagione 2021/2022, dopo aver lasciato la Roma. I blancos stanno per cederlo, infatti, ad uno degli altri club di Madrid per 10 milioni. Borja Mayoral era stato accostato alla Fiorentina tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Lo riporta Marca.