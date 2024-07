Ex obiettivi, Dallinga arrivato a Bologna per le visite mediche

Come riporta l'Ansa, l'ex obiettivo della Fiorentina Thijs Dallinga (LA SCHEDA) è sbarcato a Bologna per sostenere le visite mediche ed entro un paio di giorni raggiungerà i rossoblu nel ritiro di Valles per essere agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano, dopo aver firmato un quadriennale da 1,5 milioni a stagione, con opzione su una quinta stagione. Il giocatore arriva dal Tolosa per 15 milioni di euro più bonus ed è il prescelto per sostituire Joshua Zirkzee, andato al Manchester United in Premier League.