Ex obiettivi, Bonaventura tratta con il Benevento

Due offerte sul tavolo, entrambe importanti ma non da club di prima fascia, e Giacomo Bonaventura (LA SCHEDA) pronto a scogliere le riserve nei prossimi giorni. Hellas Verona e Benevento – ripora Tuttomercatoweb.com, sono al lavoro per l’ingaggio del centrocampista in scadenza col Milan. Sul piatto c’è un biennale a buone cifre, ma la novità delle ultime ore sono i contatti continui col club sannita, che dopo Glik e Ionita vorrebbe chiudere il prima possibile un altro acquisto, un colpo da novanta.

