Ceccarini: “Milenkovic, ecco la posizione della Fiorentina. Il Milan resta in agguato”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Niccolò Ceccarini pubblicato su tuttomercatoweb: “Al Milan, per il ruolo di trequartista, piace molto Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca ma qui la strada non è semplice e prima i rossoneri devono trovare una sistemazione a Paquetá. Il brasiliano è stato pagato 35 milioni di euro e chiaramente il club di via Aldo Rossi non vorrebbe fare una minusvalenza. Per la difesa un obiettivo rimane Milenkovic, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di venderlo a meno che non arrivi davvero un’offerta fuori mercato”.