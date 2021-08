Ex Fiorentina, nuova avventura in arrivo per Di Carmine: riparte dalla B?

Di Carmine verso l'Ascoli? C'è il nodo ingaggio

Nuova avventura in vista per l'ex attaccante della FiorentinaSamuel Di Carmine. Il centravanti attualmente in forza all'Hellas Verona piace all'Ascoli e secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico il club di Serie B avrebbe fatto un tentativo per l'attaccante. Uno degli ostacoli per il buon esito dell'affare è però l'ingaggio pesante del giocatore.