Emerson vicino al Milan. Il Tottenham pensa a Kayode per sostituirlo

Il Milan e il Tottenham stanno discutendo gli ultimi dettagli per il passaggio di Emerson Royal in rossonero. Si aspetta che il giocatore voli a Milano e svolga tutto l'iter necessario per chiudere i discorsi. Per il sostituto, il club inglese sta guardando in Serie A, precisamente a Firenze. Secondo quanto racconta TMW, rimane più che viva l'idea Michael Kayode (20 anni). Il terzino è reduce dall'ottima annata con la Fiorentina, nella quale ha saputo raccogliere l'opportunità datagli da Vincenzo Italiano, complice anche il gravissimo infortunio al ginocchio di Dodo. Per il momento è solo un'idea, ma Kayode è finito nella lista degli Spurs.