Eder tentato dal ritorno in Italia. La Fiorentina ci pensa, ma c’è una rivale

Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, l’attaccante Eder, vecchia conoscenza della Serie A, sarebbe tentato da un ritorno in Serie A: l’ex Inter e Samp si allena in ritiro col Jiangsu Suning, in attesa di riprendere il massimo campionato cinese, ma la testa sembra altrove. E se arrivasse la telefonata giusta, sarebbe disposto a ritoccare verso il basso le cifre del suo attuale ingaggio, 8 milioni lordi a stagione. Negli scorsi giorni, si legge, Fiorentina e Bologna avrebbero fatto un sondaggio. LA FIORENTINA PENSA AD UN CENTROCAMPISTA DELL’AJAX