Ecco la lista dei ragazzi che lasciano la Fiorentina per approdare in Serie D

Prosegue il calciomercato, anche a livello giovanile per la Fiorentina. In tanti partono in prestito verso la Serie D

Continua il calciomercato in uscita della Fiorentina, questa volta a livello giovanile. Sono molti i prestiti ufficiali, e tanti altri arriveranno nei prossimi giorni, comunicati dalla società viola. Niko Martini al Terranuova Traiana, Andrea Lucchesi al Follonica Gavorrano e Raffaele Cuomo alla Pistoiese, tutti classe 2006 che l'anno scorso erano in U18 e che si trasferiranno in prestito in questi club di Serie D. Nei giorni scorsi avevamo già parlato del giovane Conti che salutava la Fiorentina per approdare alla Pro Palazzolo. Mentre nelle prossime settimane dovrebbero essere comunicati i prestiti di Thomas Renda classe 2006 al Livorno e Carlo Mignani (2005) al Poggibonsi