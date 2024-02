E. Raiola: “Bonaventura? Fiorentina permalosa, parlerò quando finirà questa storia”

Agente di Jack Bonaventura, Enzo Raiola a parlato a SportMediaset del futuro - a dir poco ormai incerto - del centrocampista viola: "Preferisco stare per un po' in silenzio, anche perché in questo momento qua ho da confrontarmi ancora con il ragazzo per capire cosa vuole fare nel suo futuro. Della Fiorentina non ho voglia di parlarne, lo farò quando ci sarà l'occasione e quando finirà questa storia perché ci sono di mezzo situazioni che non sono molto chiare.