Piątek, l’ombra di Ibrahimovic e l’asta sul mercato: adesso il polacco cambia idea?

Secondo quanto riportato da SportMediaset , dopo l’arrivo di Ibrahimovic, Krzysztof Piątek si sarebbe deciso ad accettare di partire in questo mese di gennaio. Su di lui, segnala l’emittente televisiva, ci sono soprattutto due club inglesi, West Ham e Aston Villa. Pagato un anno fa 35 milioni di euro, il Milan non è disposto a cedere il polacco per meno di 30 milioni.

MilanNews aggiunge altri club alla lista dei pretendenti. In Germania lo cercano Bayer Leverkusen ed in Inghilterra anche il Newcastle è interessato. La Fiorentina aveva fatto fatto dei sondaggi col giocatore. Piatek inizialmente avrebbe accettato anche di giocarsi il posto con Zlatan, ma sta entrando nell’ordine delle idee di lasciare il club per rigenerarsi in un’altra società. E il Milan attende offerte congrue in questi giorni di mercato in cui la dirigenza potrebbe effettuare più di una cessione.

La Fiorentina ci aveva provato?