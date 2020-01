Piatek, anche la Fiorentina ci aveva pensato. Per ora il polacco ha rifiutato tutto

Krzysztof Piatek rifiuta tutto, almeno per ora, voglioso di dimostrare il suo valore al Milan nonostante l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il polacco ha però le valigie in mano, anche se ad oggi ha detto no ad un ritorno al Genoa e ad un trasferimento al Crystal Palace. Anche la Fiorentina e la Roma ci avevano pensato, ma come scrive Calciomercato.com, per il momento hanno messo il possibile affare in stand-by.