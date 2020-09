E per il secondo anno di fila De Paul rischia di restare all’Udinese…

“E’ un giocatore forte, lo conosco bene ma non rientra nei nostri piani“: pretattica o no, il d.s. gigliato Daniele Pradè nella conferenza stampa di due giorni fa (rileggi qui le sue parole) ha tagliato fuori dagli obiettivi di questo mercato viola Rodrigo De Paul, argentino dell’Udinese. Il quale, al momento, resta al palo e rischia, per la seconda estate consecutiva, di veder sfumare i propri sogni di gloria, rimanendo all’Udinese. Come ricorda tuttomercatoweb.com, infatti, al momento il club friulano non ha offerte sul tavolo per il proprio jolly di centrocampo. Di sicuro ne sarà contento Luca Gotti, tecnico dei bianconeri, che spera nella permanenza di De Paul in quel di Udine.