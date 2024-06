E intanto il Monza prende il sostituto di Colpani: ecco Forson dallo United

E' forse il primo acquisto ufficiale, o quasi, di questo calciomercato estivo per quanto riguarda la nostra Serie A. Il Monza, infatti, ha comunicato attraverso il proprio sito l'arrivo di Omari Forson, esterno d'attacco mancino, prelevato dal Manchester United. Classe 2004, ama giocare sulla destra per poi rientrare e calciare con il sinistro. Un po' come Colpani, che è dato in uscita dal club brianzolo e pure accostato alla Fiorentina di Raffaele Palladino, che lo ha lanciato come titolare.