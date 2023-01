E dopo Zurkowski lo Spezia sogna un altro colpo dalla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport offre una panoramica sullo Spezia, che dovrebbe fare posto al nuovo acquisto Zurkowski arretrando in difesa Ampadu o spostando in fascia Bastoni, con Amian o Reca in panchina. Resta il dilemma dell’attacco, al momento appannaggio dei soli Gyasi e Nzola. "Su Henry punta forte la Salernitana, però rimangono aperte varie strade, come quella di Sanabria dal Torino, se là arrivasse Shomurodov, o di Barrow dal Bologna o ancora Kouamé dalla Fiorentina, magari seguendo le orme fresche di Zurkowski".