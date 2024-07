Dutu cambia ancora squadra e resta in Serie C

Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina Eduard Dutu. Difensore, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili viola, ha collezionato 64 gare in Serie C vestendo la maglia del Montevarchi, Virtus Francavilla, Gubbio e Ancona. "Sono felicissimo della scelta che ho fatto, sono pronto a mettermi in gioco per questo club e per i miei compagni. I miei obiettivi personali coincidono con quelli di squadra: fare bene e raggiungere risultati importanti". Benvenuto Edu!