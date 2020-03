Duttilità, tecnica e gol: Jack di Cuori, un nome che affascina

Premessa: non c’è ancora una trattativa col Milan e chissà se ci sarà tra qualche mese. Non c’è dubbio, però, che il nome di Giacomo Bonaventura (SCHEDA) affascini e non poco. Il suo contratto col club rossonero scadrà il 30 giugno. Rinnovo difficile. Anche perché Mino Raiola, il suo agente, non ha fiducia nel progetto Elliott basato sui giovani.

L’occasione è ghiotta. Certo, la concorrenza è folta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex Atalanta piace anche a Lazio, Roma, Napoli, Torino e a squadre straniere, ma non provarci sarebbe un “delitto” sportivo. Jack di Cuori, come lo chiamano a Milano, è uno dei giocatori più esperti e intelligenti della Serie A. Mediano, mezz’ala, esterno, trequartista: dove lo metti sta. Duttilità, ma anche tecnica. Il piede destro è sopraffino. Rivedere, solo per fare un esempio, il gol dell’1-1 segnato al Napoli. Già, i gol. Bonaventura li ha nel sangue perché è uno dei pochi centrocampisti del Diavolo in grado di inserirsi nell’area avversaria (ricordate la rete al Torino in Coppa Italia?).

Calciatore completo, tuttofare. Non a caso titolare fisso in nazionale e nel Milan. Almeno fino all’infortunio al ginocchio sinistro subìto nell’ottobre 2018. La classe non è in discussione, ma la tenuta fisica sì perché lo stop è stato lungo. Il fatto, però, che Jack venga accostato alla Fiorentina fa capire quanto Commisso tenga a riportare in alto la viola.