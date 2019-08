Durante su Pedro: “Può diventare uno dei migliori al mondo. Ma dopo l’infortunio…”

Il noto procuratore ed esperto di mercato Sabatino Durante ha parlato a Radio Bruno dell’interesse della Fiorentina per Pedro (SCHEDA): “Ha avuto un infortunio importante, è stato fermo per 5-6 mesi, altrimenti sarebbe stato il centravanti titolare del Brasile in Coppa America. Ha qualità straordinarie, colpisce bene di testa, ma sebbene abbia già segnato qualche gol non è tornato ancora ai livelli pre-infortunio. E’ un centravanti vero e proprio, se torna ai livelli di prima può diventare uno dei migliori al mondo, ma ancora non è tornato devastante com’era”. Sulla ripartizione del contratto tra Fluminense, avvocati e agenzie: “Non è un problema, perché il Fluminense può decidere in maniera monocratica e ogni parte riceverà la sua percentuale sui diritti economici. La trattativa può andare in porto, 15 milioni per la metà del suo cartellino sono la cifra giusta”. PEDRO ‘PALLINO’ DI PRADE’, VANTAGGI E OSTACOLI