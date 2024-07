Duncan trova squadra. L’ex viola riparte da una neopromossa, visite in corso

La strada che collega Firenze e Venezia è particolarmente trafficata in queste ore. Tessmann verso la Toscana, Lucchesi verso il Veneto e non solo. I lagunari mettono infatti a segno un colpo per la mediana pescando dal mercato degli svincolati e portando a casa chi, fino a una manciata di giorni fa, vestiva i colori viola.