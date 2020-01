Duncan, si lavora su formula e cifra: la Fiorentina spinge ma il Sassuolo non fa sconti

Come vi abbiamo raccontato ieri (LEGGI QUI), la Fiorentina sta spingendo sull’acceleratore per Duncan (LA SCHEDA). Il Sassuolo ha capito che il giocatore vuole andarsene ma non vuole incassare meno di diciotto milioni. Si lavora sulla formula che potrebbe essere un prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto. Del ghanese piace la forza fisica abbinata alle qualità tecniche. In alternativa, piace anche Meité del Torino. Lo scrive Il Corriere dello Sport.