Due giocatori viola da proporre all’Udinese per arrivare a De Paul

Continua il pressing della Fiorentina su De Paul (SCHEDA). Come scrive il Corriere Fiorentino, Pradè potrebbe mettere sul tavolo un paio di giocatori come contropartite in moda da scontare la richiesta dell’Udinese, superiore ai 30 milioni. Si tratta di Simeone e Benassi. Per il futuro dell’argentino sarà una settimana determinante dopo che l’eventualità Sampdoria non è decollata, ma senza che il Cagliari abbia del tutto rinunciato. Sullo sfondo restano vive le ipotesi Berardi del Sassuolo e Raphinha dello Sporting Lisbona (SCHEDA).

E PIACE ANCHE VERDI