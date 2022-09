DS Empoli: “Bajrami non ha chiesto la cessione. Con la Fiorentina…”

Accardi fa chiarezza: "Il ragazzo è contento di essere rimasto e per noi Bajrami è un valore aggiunto, un acquisto importante"

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha commentato il mercato estivo della società azzurra. Queste le sue parole su Bajrami, giocatore accostato ripetutamente alla Fiorentina: "Non ha mai chiesto la cessione, in questi mesi ci sono state delle chiacchierate, niente di più".