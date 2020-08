Ds Aarhus: “Diks? Siamo ancora in contatto, ma non dipende solo da noi”

Peter Christiansen, direttore sportivo dell’AGF Aarhus, ha parlato Tipsbladet del futuro di Kevin Diks, difensore viola in prestito ai danesi: “Stiamo ancora dialogando con Kevin, ma è sotto contratto con la Fiorentina e quindi devono decidere cosa fare. Penso che ci vorrà ancora un po’ di tempo. Non possiamo decidere da soli, né lui può farlo, deve esserci l’accordo tra tre parti per chiudere l’operazione”.

