Ricci, tra Fiorentina e Milan spunta il Dortmund. E l’Empoli pregusta l’asta milionaria

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli: “Dopo i sondaggi del Milan e l’affondo della Fiorentina, fa notizia l’allettante offerta del Borussia Dortmund, con gli occhi della Premier League in sottofondo. Ad Empoli si è ben disimpegnato in più ruoli a centrocampo, del resto ha i centimetri (183) e la tecnica per eccellere a 360 gradi. Si parla già di cifre intorno ai 15 milioni per il suo cartellino, ma lui guarda con più attenzione alle opportunità di valorizzazione in campo”.

