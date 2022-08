Dragowski tiene lo Spezia sulle spine, il Sassuolo si muove per Kouamé

Poco meno di tre milioni di euro, e la Fiorentina è pronta a cedere Bart Dragowski allo Spezia. La Nazione, però, scrive che il portiere sta prendendo tempo, probabilmente per valutare una nuova proposta dalla Spagna. Invece, la cessione ancora ipotetica di Raspadori da parte del Sassuolo potrebbe indurre gli emiliani a chiedere alla Fiorentina il prestito di Kouamé. I viola aprono, ma vogliono fissare la quotazione del riscatto alla fine della stagione, per non rimanere spiazzati da un eventuale rilancio del giocatore.