Dragowski-Spezia, avanti tutta. Spunta anche una clausola rescissoria

Partenza per la Liguria

Sembra ormai ben tracciata la via che dovrebbe portare Bart Dragowski in riva al golfo dei poeti. Secondo quanto scrive tuttomercatoweb.com, il polacco ha trovato l'accordo con lo Spezia e nella giornata di oggi lascerà Firenze. Sul contratto dell'ex Empoli, inoltre, sarà presente anche una clausola rescissoria. Per liberare il calciatore serviranno 9 milioni di Euro.