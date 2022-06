Dragowski, c’è l’accordo con un club spagnolo. Nessun futuro in Premier: il motivo

All'interno dell'articolo il portale spiega come per il portiere polacco non ci possa essere una possibilità di trasferimento in Inghilterra. Dragowski, nell'annata appena conclusa ha infatti collezionato solo 9 presenze (7 in Serie A, 2 in Coppa Italia), una quota troppo bassa per permettergli di essere eleggibile per i club di Premier League viste le norme entrate in vigore dopo la Brexit. Per l'estremo difensore polacco, quindi, l'Inghilterra dopo la fine del campionato non può essere una possibilità.