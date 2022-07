Dragowski, dopo l’Espanyol si fa sotto un altro club spagnolo

Segnali d'interesse per il portiere in uscita dalla Fiorentina

E' ancora tutto da definire il futuro di Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco è ormai fuori da ogni considerazione in casa Fiorentina, ma al momento non sembra esserci una soluzione immediata per la prossima stagione. Sull'ex Empoli si sono registrati numerosi interessi, con l'Espanyol in prima linea, ma alla fine tutto si è risolto in un nulla di fatto. Nelle ultime ore però arrivano dei nuovi segnali dalla Spagna.