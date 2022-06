Dopo Milenkovic: Vasquez e non solo, spunta anche Acerbi

Le idee della Fiorentina in caso di cessione di Milenkovic, su cui l'Inter fa sul serio

Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di un addio di Nikola Milenkovic. Il contratto in scadenza nel 2023 e il "patto" stipulato l'anno scorso con Commisso rendono il difensore serbo un profilo molto appetibile. In primis per l'Inter che da giorni ha avviato contatti con il procuratore. Se anche Milenkovic dovesse davvero partire, si aprirebbe un'altra falla da colmare sul mercato.