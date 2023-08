Dopo Beltran altri due colpi: cosa serve per completare un mercato pirotecnico

Nzola, Christensen, a breve Beltran e poi altre due entrate. Ma non a prescindere. Il Corriere dello Sport in edicola oggi spiega come le uscite di Amrabat in direzione Manchester United e di Quarta di ritorno proprio al River Plate dal quale è in arrivo Beltran potrebbero chiamare altrettanti acquisti in quei ruoli, un centrocampista e un difensore. Nel primo caso, sempre gradito Fausto Vera del Corinthians, ma c'è la sensazione che i viola stiano lavorando su un nome ancora non uscito.