Dionisi chiede la permanenza di Scamacca, ma se arriva l’offerta giusta…

Gli aggiornamenti in vista della sessione invernale

Su Tuttomercatoweb si fa il punto di quella che è la situazione del parco attaccanti in casa Sassuolo, in particolare in vista del mercato di gennaio:

"Detto che l'avventura Jeremie Boga (cercato anche dai viola) sembra ai titoli di coda. Diverso può essere il discorso per Gianluca Scamacca, fresco di convocazione in Nazionale, per il quale le pretendenti non mancano: in un reparto comunque affollato, le alternative ci sono, dal blindatissimo Giacomo Raspadori che piace tanto all'Inter fino a Gregoire Defrel. Scamacca ha caratteristiche fisiche che negli altri non si ritrovano e per questo Dionisi potrebbe chiederne la permanenza ma è chiaro che davanti a un'offerta pesante (della Fiorentina?) la storia potrebbe cambiare."