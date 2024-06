Di Marzio: “Un club di Serie A si muove per Lucchesi”

Il 7 giugno riapriranno le porte del Viola Park e la Fiorentina riaccoglierà molti giovani che l'anno scorso hanno lasciato Firenze in cerca di continuità. Tra i più promettenti c'è Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003, di ritorno dall'esperienza alla Ternana. Non un annata positiva per lui, con la retrocessione dei verde rossi in Serie C, ma il pupillo di Aquilani ha comunque stupito tutti per la sua tecnica e qualità.