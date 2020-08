Di Marzio si allinea: Thiago Silva prende tempo. E la Fiorentina avanza su Linetty

Anche Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, raffredda la pista che porta a Thiago Silva, come abbiamo fatto noi in mattinata: il centrale brasiliano classe 1984 prende tempo e rimanda a dopo la finale di domenica ogni discorso legato al mercato. La Fiorentina ha avviato i contatti, ma non ha affondato prima della ripresa della massima competizione europea. Intanto, i viola sono sempre orientati a fornire a Iachini un rinforzo a centrocampo, e piace molto Karol Linetty (SCHEDA) della Sampdoria, presso la quale è stato fatto un sondaggio.

