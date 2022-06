Di Marzio: rinnovo Italiano, Barone e Pradè aspettano l’ok di Commisso

Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è stata una giornata ricca di incontri per la Fiorentina in chiave mercato. Oltre alla trattativa per Dodô, continua a tenere banco il futuro di Vincenzo Italiano. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva proposto al tecnico il rinnovo fino al 2025, adesso la palla passa direttamente a Rocco Commisso. Barone e Pradè aspettano infatti l'ok del presidente per apporre la firma sul prolungamento di contratto del timoniere viola.