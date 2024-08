Di Marzio sicuro: “Per Gudmundsson si aspetta solo Pinamonti al Genoa”

Se tutti i tasselli del mosaico andranno al loro posto potrà presto sbloccarsi l'affare Gudmundsson per la Fiorentina. È ormai diventato un tormentone estivo quello legato all'islandese, in un domino che adesso però potrebbe davvero essere arrivato al suo completamento. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il grimaldello decisivo potrebbe essere l'approdo di Pinamonti al Genoa, in una trattativa impostata già in queste ore. Un arrivo, in questo caso un ritorno, che potrebbe definitivamente sbloccare l'impasse.