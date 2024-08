Come raccontato in questi giorni, il Fenerbahce ha messo gli occhi su Sofyan Amrabat, mediano classe 1996 di proprietà della Fiorentina. Ora su di lui non c'è solo il club turco, ma anche una big spagnola. Nelle ultime ore infatti c'è stato un inserimento da parte dell'Atlético Madrid. Il club di Simeone sta cercando un centrocampista dopo aver ceduto in prestito Vermeeren al Lipsia. I turchi rimangono avanti, ma c'è da segnalare anche l'interessamento dei colchoneros.