Di Marzio: “Oggi Jorge Mendes a Milano, ha incontrato anche la Fiorentina”

Jorge Mendes a Milano, anche la Fiorentina lo ha incontrato all'Hotel ME

Giornata milanese per Jorge Mendes . Il potente procuratore portoghese ha incontrato numerose società del massimo campionato all'Hotel ME, tra cui anche la Fiorentina.

Come riporta Sky Sport, Mendes - che cura gli interessi in Italia anche di Rino Gattuso - ha informato la Fiorentina che per Sergio Oliveira servirà un ulteriore sforzo. L'offerta viola è 16+4, il Porto chiede 20.