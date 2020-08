Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il Verona di Juric ha individuato in Vlahovic l’erede di Pazzini. Il Verona ha formulato un’offerta ed aspetta una risposta entro la prossima settimana. Il futuro dell’attaccante gigliato è incerto, non mancano le richieste. La società è disposta a prendere in considerazione il prestito ma è riluttante ad accettare una cessione a titolo definitivo.

In difesa spunta Cistana: è tra i preferiti di Iachini. La situazione