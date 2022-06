Di Marzio: nuovo prestito per Dalle Mura, è fatta con un club di B

Il difensore classe 2002 è pronto ad affrontare una nuova avventura in prestito, Dalle Mura scende ancora una volta in Serie B

Gianluca Di Marzio si occupa del futuro di Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, sembra pronto a partire nuovamente in prestito. Stavolta la destinazione - riporta il noto esperto di calciomercato - sarebbe Ferrara. La SPAL, infatti, avrebbe raggiunto un accordo col club viola per il difensore. L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito secco, con un premio di valorizzazione. Nell'ultima metà di stagione il centrale mancino ha giocato nel Pordenone, dopo sei mesi trascorsi nelle fila della Cremonese.