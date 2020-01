Di Marzio: Duncan in attesa, Eysseric verso la Spal, Igor ok, Criscito…

Giornata caldissima di mercato per la Fiorentina. Sul proprio sito Gianluca Di Marzio fornisce gli aggiornamenti su varie trattative:

1) La trattativa con il Sassuolo per Duncan è in una fase di attesa, con i viola che attendono l’ok definitivo del club emiliano, nonostante le resistenze di De Zerbi in caso di mancato arrivo in neroverde di Caprari.

2) Per Igor la Fiorentina ha raggiunto l’accordo con la Spal in una trattativa che coinvolgerà anche Valentin Eysseric, destinato a fare il percorso inverso rispetto al terzino brasiliano. Trattativa questa che però non esclude quella con il Genoa per Domenico Criscito: i due club hanno trovato l’accordo, adesso la decisione spetta al capitano rossoblù che potrebbe interrompere così la sua seconda esperienza genoana

3) Per giugno è stata invece raggiunto da diverse settimane l’accordo con Sofyan Amrabat. Come detto in precedenza, resta da trovare l’intesa con il Verona ma al momento la Fiorentina si trova in pole position per portare a casa il centrocampista marocchino.

E KOUAME’? E’ A MILANO PRONTO A FIRMARE CON LA FIORENTINA