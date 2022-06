Di Marzio: Grillitsch per sostituire Torreira, trattativa in fase avanzata

Nel caso in cui la trattativa con Torreira non dovesse andar bene, in casa viola si pensa a Florian Grillitsch, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim. Gianluca Di Marzio racconta dell'interesse concreto della Fiorentina, soprattutto se non dovesse trovare un accordo con Torreira. Il club viola - riporta il noto giornalista di mercato - non vorrebbe pagare Torreira più di 7/8 milioni, con la scadenza del contratto nel 2023. Se l’Arsenal non accetterà, è pronta a chiudere per Grillitsch. La trattativa è in stato avanzato ed entro venerdì potrebbero essere definiti i dettagli per il suo arrivo. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi concreti per l'affare.