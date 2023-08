Di Marzio: “Grabara, Sutalo e attaccante, il punto sul mercato viola”

Il punto sul mercato in entrata della Fiorentina secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Rimane ottimismo in merito alla chiusura della trattativa per Kamil Grabara; l'alternativa potrebbe essere Emil Audero. Si continua a lavorare anche per Josip Sutalo, primissima scelta dei viola che lo seguono da tre anni: il giocatore ha aperto al trasferimento, nonostante sondaggi e offerte anche da top club in Premier. In attacco Mbala Nzola continua a essere un obiettivo, ma lo Spezia chiede sempre 15 milioni per cederlo.