Non c’è solo il nome di Thiago Silva nella lista degli obiettivi della Fiorentina. Come scrive Gianlucadimarzio.com, i viola vogliono anche un esterno destro e nella giornata di giovedì ci sono stati dei contatti per Davide Zappacosta, tornato nel frattempo al Chelsea. La Fiorentina ha incontrato l’agente del giocatore, Lucci (LEGGI QUI), con l’operazione che potrebbe essere impostata sulla base del prestito. Un altro obiettivo per la fascia è Florenzi, che però resta complicato visto che piace all’Everton. Non solo, oltre a Zappacosta alla Fiorentina piace anche Gabriele Zappa, classe 1999 del Pescara, che interessa anche al Benevento. In stagione 26 presenze e cinque gol in B.

