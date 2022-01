Di Marzio: “Fiorentina, due Alvarez come vice-Vlahovic. Sul futuro del serbo….”

Il punto sul futuro del centravanti viola e non solo...

"Sono dichiarazioni che fanno piacere, ma che non hanno portato sviluppi significativi sul rinnovo di contratto. Domani faranno chiarezza Barone e Pradè alla presentazione di Ikonè. Lui vuole rimanere per portare la Fiorentina in Europa, poi a giugno la società insieme al calciatore prenderà la decisione migliore per il suo futuro. Vice-Vlahovic? I nomi più caldi al momento per la Fiorentina sono i due Alvarez. Julian, la cui concorrenza è molto forte e il prezzo non economico (25 milioni) ed Agustin del Penarol (più economico). Situazioni diverse ma seguite entrambe con molta attenzione dalla società viola"