Di Marzio: “Ecco chi vuole la Fiorentina per il post Milenkovic”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato un post su X per dare aggiornamenti sul mercato in uscita ed in entrata della Fiorentina e su Milenkovic. Ecco il testo del post, mentre di seguito la pubblicazione del giornalista: "Tra i preferiti per il post Milenkovic in casa Fiorentina resta vivo l'interesse per Logan Costa. Operazione non semplice per costi (sui venti milioni) e possibile concorrenza (dalla Premier). Ma i Viola potrebbero decidere di affondare".