Di Marzio: “Domani riunione società-Italiano: ecco i tre nomi per il difensore”

Come racconta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato L'Originale, dopo la qualificazione in Conference League, domani sarà un giorno importante per la Fiorentina. E' stata pianificata, infatti, una riunione tra lo staff dirigenziale al completo e Vincenzo Italiano per programmare l'ultima settimana di mercato e soprattutto i movimenti sia in entrata che in uscita. Venerdì sarà il giorno di Antonin Barak, per visite e firma, così come potrebbe essere anche quello di Szymon Zurkowski, pronto a riabbracciare l'Empoli. L'interesse per Nedim Bajrami sembra essere sfumato mentre verrà fatta una riflessione approfondita su come muoversi per quanto riguarda il reparto arretrato. Tre sono i nomi in lista per la difesa: Wout Faes, Dimitris Nikolaou e Marash Kumbulla.