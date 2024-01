Di Marzio conferma, Olympiacos su Brekalo: “Ecco la formula proposta”

Come vi avevamo raccontato in esclusiva ieri, l'Olympiacos potrebbe rivelarsi una pista estremamente concreta per quanto riguarda il futuro di Josip Brekalo. E anche l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito web, conferma come dal Pireo stiano insistendo per avere l'ex Torino in questa sessione di mercato. Secondo il giornalista, la formula proposta dai greci nella prima offerta arrivata a Bagno a Ripoli è quella del prestito con diritto di riscatto.